Thomas Cook, la divisione aerea Balearics tornerà a volare

Thomas Cook Balearics viene acquisita dal Gruppo tedesco Panaf Holding e potrà così tornare a volare. Alvaro Middlemann, che lo scorso ottobre aveva abbandonato il consiglio di amministrazione della compagnia aerea prima di proprietà di Thomas Cook Group, tornerà nel suo ruolo di presidente del cda e avrà anche una piccola partecipazione azionaria.

La notizia arriva da Aviación Digital, che spiega come l’accordo iniziale stipulato dalle due aziende assicurerebbe 90 posti di lavoro.

Thomas Cook Balearics ha iniziato a operare nel 2017 con un contratto di collaborazione che la legava a Condor, ora in vita grazie all’intervento del governo tedesco: il tracollo del t.o. britannico, però, ha stravolto ogni piano e portato la compagnia, con sede a Palma e una flotta di due Airbus A320-200, a un passo dal fallimento, evitato proprio in extremis dall’acquisizione di Panaf.