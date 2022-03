Thirdhome si espande in Italia con il luxury home exchange













Thirdhome, club di proprietari di seconde proprietà di lusso che opera nel settore luxury home exchange, prosegue la sua espansione in Italia a seguito di una domanda sempre più crescente.

Creato per permettere a migliaia di proprietari di seconde case di lusso di vivere esperienze uniche a livello globale, Thirdhome consente ai membri di accedere a viaggi premium con una soluzione smart. Depositando nel club il tempo non usato nelle proprie seconde case è possibile affittare una casa lussuosa per una settimana con una spesa media di circa 700 dollari a soggiorno, invece di spendere più di 20mila dollari con un affitto tradizionale.

I vice presidenti di Thirdhome International, Niki Christian Nutsch e Ivo Haagen, commentano: «Con la crescente domanda di scambio di case luxury in Italia e nelle regioni Emea, e considerando le pressioni che tutti abbiamo affrontato durante la pandemia, non sorprende che le persone stiano cercando un cambio di scenario, leisure o business», spiega Nutsch.

«Abbiamo creato una comunità esclusiva di home sharing in cui i proprietari di seconde case possono esplorare il mondo e risparmiare solo mettendo a disposizione il tempo non utilizzato nelle proprie case. Vogliamo creare esperienze significative e ricordi incredibili per i nostri soci, puntando sul lusso e sull’eccellenza dei servizi», aggiunge Haagen.