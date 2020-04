Thermo Point, negli alberghi lo screening della temperatura sarà contactless

Tra le tante strumentazioni innovative che l’emergenza del covid-19 imporrà, ci sono quelle per il monitoraggio in tempo reale dello stato febbrile degli ospiti.

Una delle prime strumentazioni che si possono installare nelle strutture ricettive si chiama Thermo Point ed è stato realizzato dalla società italiana iDea srl di Rimini. Il TermoScanner Infopoint è un dispositivo per il controllo istantaneo, senza contatto, della temperatura corporea.

Il dispositivo non richiede la presenza di un operatore e può essere integrato con i varchi di accesso per consentire o inibire automaticamente il passaggio del personale o degli utenti. Gli ideatori del Thermo Point sottolineano che con questa apparecchiatura si riducono i tempi di misurazione ottenendo un’efficace screening di un grande numero di persone senza esporre il personale a rischi di contagio.

Il sistema integra un sensore ad alta precisione a raggi infrarossi per rilevare la temperatura corporea e una telecamera binoculare ad alta definizione in grado di operare anche in condizioni di illuminazione difficili.

In caso di temperatura eccessiva il dispositivo segnala all’utente la rilevazione di un valore non conforme. Il personale di controllo riceve sul proprio monitor o sul cellulare la notifica dell’episodio anomalo.

Se il sistema è integrato con un varco di accesso automatico, ne viene impedita l’apertura. Inoltre TermoScanner Infopoint riconosce se l‘utente porta sul viso la mascherina protettiva; se ne è privo, e ne è previsto l’obbligo, il soggetto viene invitato a indossarla prima di poter procedere.