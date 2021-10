The Travel Expert e Frigerio lanciano il club per adv Hello Tex













The Travel Expert ha presentato a Ttg Travel Experience, in collaborazione con il nuovo partner industriale Frigerio Viaggi Network, le novità messe a punto negli ultimi mesi per migliorare la produttività dei Personal Travel Expert e, in particolare, la nuova campagna Hello Tex.

Si parte da una suite di strumenti per il booking e la gestione amministrativa delle pratiche, che comprende anche un nuovo gateway di pagamento già allineato alla normativa PSD2 sui pagamenti online, in vigore da gennaio. Parallelamente, il Gruppo ha investito sulla comunicazione con una serie di iniziative volte a fidelizzare la clientela e generare nuovi lead.

Il digitale è protagonista anche della nuova campagna di incentivazione Hello Tex, presentata per la prima volta proprio a Rimini: «Hello Tex – dichiara Luigi Porro, cofounder The Travel Expert – è un club riservato ai migliori Personal Travel Expert, che si sono distinti nel corso degli ultimi 30 mesi per produttività, best practice commerciali o expertise su determinate destinazioni o tipologie di viaggio. Per premiarli, investiamo direttamente su di loro, offrendo un budget da spendere in campagne di digital marketing che potranno gestire insieme a noi, per generare nuovi lead e, di conseguenza, aumentare le vendite. Parallelamente, forniamo loro in anteprima la nuova app sviluppata in collaborazione con Siap che permette di ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti».

Davide Volpe, cofounder e cfo The Travel Expert aggiunge: «La tecnologia non sostituisce la professionalità e la competenza del consulente, ma rende molto più efficiente tutto il processo di vendita. La nostra stima è di crescere del 30% entro fine anno, anche in relazione alla recente apertura di nuove destinazioni, quindi è fondamentale che i Personal Travel Expert abbiano, da un lato, il supporto necessario per trovare nuovi clienti nel mare magnum del web, dall’altro gli strumenti necessari per offrire loro un servizio di qualità, adeguato alle sempre più alte aspettative del mercato».