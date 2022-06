The Student, obiettivo 50 hotel con i capitali Gic e Apg













Fiducia nell’ospitalità ibrida. Gic e Apg acquisiranno da Aermont Capital una partecipazione sostanziale di The Student Hotel, realtà valutata 2,1 miliardi di euro.

Gic, in particolare, entra come nuovo investitore, mentre Apg e il fondatore e ceo Charlie MacGregor accrescono le attuali quote.

The Student Hotel, la cui prima struttura è stata aperta nel 2012, combina alloggi studenteschi, camere d’albergo, coworking e spazi riunioni, bar e punti ristoro. In pandemia proprio questo modello ibrido ha dato prova di resilienza. Ora che il mercato è in forte ripresa, per Tsh si preannuncia un’ottima stagione estiva, mentre le prenotazioni degli studenti per l’anno accademico 2022/2023 sono già a livelli record.

Tsh punta a espandersi nelle principali città europee fino a raggiungere quota 50 hotel, partendo dai 25 attualmente di proprietà, di cui già 15 operativi e tre nuove aperture previste per quest’anno, a Madrid, Barcellona e Tolosa.

«Siamo molto entusiasti di accogliere a bordo Gic e, con la collaborazione di Apg, non vediamo l’ora di portare l’esperienza di The Student Hotel in più città in tutta Europa. Abbiamo piani audaci e il capitale aggiuntivo impegnato ci consentirà di essere ancora più ambiziosi. Sono molto grato ad Aermont, rimasto al nostro fianco dal 2014», commenta MacGregor.

«Siamo sicuri che questo investimento genererà rendimenti resilienti e a lungo termine», aggiunge Lee Kok Sun, chief investment officer of real estate di Gic.

«Siamo convinti che Tsh fornirà un interessante ritorno sull’investimento stabile e a lungo termine per il nostro cliente di fondi pensione Abp e i suoi partecipanti», sottolinea Robert-Jan Foortse, head of european property investments di Apg.

La transazione, precisa una nota aziendale, è soggetta ad approvazione da parte delle autorità competenti di regolamentazione.