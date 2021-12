The Michelin Guide Thailand: accordo rinnovato per altri 5 anni













Estesa per altri cinque anni la partnership tra Michelin e Tourism Authority of Thailand (Tat) con “The Michelin Guide Thailand”, per la promozione di un turismo gastronomico di alto livello in Thailandia.

La partnership tra Tat e Guida Michelin è iniziata nel 2017, con il lancio di The Michelin Guide Bangkok 2018.

Le successive edizioni della Guida hanno poi visto l’aggiunta di altre destinazioni. La seconda edizione, infatti, oltre a Bangkok, comprendeva anche Phuket e Phang-Nga, che estende la copertura dalla capitale alle province circostanti di Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Sakhon e Samut Prakan e alle due province meridionali.

La quinta edizione di The Michelin Guide Thailand, prevista per la fine del 2021, vedrà l’aggiunta di un’altra nuova destinazione: Phra Nakhon Si Ayutthaya, ex capitale della Thailandia e oggi patrimonio mondiale dell’Unesco, che sarà presentata come una destinazione perfetta per un turismo gastronomico rivolto a tutti target.

Il turismo gastronomico sta diventando sempre più centrale nella strategia di promozione e commercializzazione turistica complessiva della Thailandia, e sta portato risultati importanti. Due diversi studi – uno di Kenetixs Consulting sul turismo gastronomico in Thailandia e l’altro di Ernst & Young – hanno concluso, similmente, che questa strategia ha creato valore economico per il Paese su più fronti. Nel 2019 la Thailandia ha visto il raddoppio della spesa alimentare da parte dei turisti stranieri, la creazione di 4.800 posti di lavoro aggiuntivi nel settore, e un aumento del 33% degli eventi legati al cibo.