The Emerald Collection, new opening a Zanzibar per l’estate 2022













The Emerald Collection conferma i propri piani di espansione e annuncia l’arrivo di una nuova proprietà nell’area nord-orientale di Zanzibar, in Tanzania, entro giugno 2022. La nuova proprietà si aggiungerà all’esistente Emerald Maldives Resort & Spa, inaugurato nell’estate 2019.

«Siamo entusiasti di tornare a Zanzibar, dove per anni abbiamo gestito diversi resort di proprietà e non, consolidando così la presenza del nostro marchio a livello internazionale – afferma Ermenegildo Scarapicchia, ceo di The Emerald Collection – Il successo di Emerald Maldives Resort & Spa anche nell’anno della pandemia, grazie alle misure speciali implementate per assicurare soggiorni Covid free con la possibilità di fare test on site, è stato una conferma del lavoro d’eccellenza da parte di tutto il team Emerald».

«L’inaugurazione del nuovo resort a Zanzibar è prevista entro giugno 2022. Si tratta di un progetto completamente inedito per l’isola e per l’Africa orientale, composto di sole suite, con centro benessere e area congressi, kids club, diving centre e naturalmente la nostra formula di soggiorno deluxe all inclusive», conclude Scarapicchia.

Parte del circuito The Leading Hotels of the World, il 5 stelle Emerald Maldives è stato progettato dall’architetto americano Edward David Poole per fondersi in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Sviluppato su una proprietà di 20 ettari sull’isola di Fasmendhoo nell’Atollo di Raa, il resort fa della sostenibilità il suo punto di forza.