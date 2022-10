The Emerald Collection bissa alle Maldive con il Faarufushi

The Emerald Collection ha annunciato l’apertura della seconda struttura maldiviana 5 stelle lusso nell’atollo di Raa: si tratta dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa.

Immerso in una vegetazione lussureggiante e circondato da una laguna privata di 100 ettari con barriera corallina naturale, l’Emerald Faarufushi è posizionato su un’intima isola di sette ettari, a soli 20 minuti di barca dalla prima proprietà del Gruppo nella destinazione, ovvero l’Emerald Maldives Resort & Spa.

Entrambi membri della prestigiosa collezione The Leading Hotels of the World, i due resort delle Maldive offrono ai viaggiatori internazionali l’opportunità di un’esperienza di island hopping Deluxe All-Inclusive nell’arcipelago, con la garanzia del servizio signature firmato The Emerald Collection.

Emerald Faarufushi mette a disposizione degli ospiti 80 ville indipendenti dallo stile raffinato e contemporaneo, cinque ristoranti di cucina internazionale e due bar, la Emerald Spa con otto sale trattamenti immerse fra gli alberi tropicali e un centro sportivo con palestra attrezzata Technogym, campi da tennis e da padel, attività educative per bambini e ragazzi al Dolphin Kids Club.

«Siamo entusiasti di consolidare la nostra presenza alle Maldive con l’apertura di Emerald Faarufushi Resort & Spa – afferma Aldo Scarapicchia, partner & managing director di The Emerald Collection – La nuova proprietà ci permetterà di integrare l’offerta per gli ospiti internazionali offrendo ulteriori 80 soluzioni di soggiorno indipendenti fra beach e water villa, di cui 70 dotate di piscina privata. Lo stile barefoot elegance che caratterizza il resort è stato concepito per assicurare soggiorni caratterizzati dai massimi standard di eccellenza, ma che consentano agli ospiti di sentirsi sempre a proprio agio grazie a un’atmosfera raffinata ma informale».