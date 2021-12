The Dorchester Collection affida a Mirko Catini l’Hotel Eden di Roma













Nuovo direttore per l’Hotel Eden di Roma, di The Dorchester Collection. La nomina va a Mirko Cattini, il quale subentrerà a Luca Virgilio, che a sua volta da gennaio 2022 sarà il nuovo General Manager di The Dorchester a Londra.

Italiano, diplomato in hospitality management presso Cfp di Como e Hcima – Hotel and Catering International Management Association, Cattini ha oltre vent’anni di esperienza in hotel e resort di lusso nel Regno Unito, in Europa e in Asia.

Da più di tre anni è hotel manager a The Dorchester di Londra, e precedentemente ha ricoperto posizioni di rilievo al Corinthia Hotel di Londra, all’ hotel Shangri-La di Singapore, allo Shangri-La Mactan Resort & Spa di Cebu e presso l’ hotel Shangri-La di Bangkok.

Christopher Cowdray, Ceo di Dorchester Collection, dichiara: «Siamo felici di nominare Mirko alla direzione di Hotel Eden, uno dei più iconici hotel di Roma, dall’autentico fascino italiano, a pochi passi da Piazza di Spagna e con una vista spettacolare sulla città Eterna. Mirko ha dimostrato di saper dirigere sapientemente The Dorchester e siamo certi che la sua esperienza e le sue competenze valorizzeranno ulteriormente il leggendario Hotel Eden».

Entusiasta per il nuovo incarico anche Cattini, che dichiara: «Non vedo l’ora di tornare nel mio paese di origine ed essere alla guida di un team dedicato a creare esperienze di lusso in un hotel con un una ricca storia e una forte vitalità come Hotel Eden. Lavoreremo insieme per far vivere momenti indimenticabili ai nostri ospiti e dipendenti».