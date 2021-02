The Data Appeal Company non soffre la crisi: ricavi al +60%













Alte performance per The Data Appeal Company che, attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale, aiuta le destinazioni e le aziende a sfruttare i dati relativi all’esperienza umana come leva competitiva per la crescita.

The Data Appeal Company ha chiuso il 2020 con un aumento record di ordini del +100% e un incremento dei ricavi del +60% acquisendo, negli ultimi mesi dello scorso anno, nuovi importanti clienti nazionali e internazionali, che avranno impatti positivi sul nuovo anno.

I nuovi partner operano in un ampio ventaglio di settori, dal turistico al finanziario, dal comparto pubblico a quello assicurativo, tra questi i più importanti istituti bancari italiani. Oggi The Data Appeal Company opera in un contesto internazionale con clienti in Svizzera, Olanda, Francia, Svezia, Uk, Spagna e Emirati Arabi.

«I dati confermano che il nuovo riposizionamento della società si è dimostrato un’intuizione sensata e di successo e ci ha permesso di registrare una grande crescita nonostante la difficile congiuntura – commenta Mirko Lalli, amministratore delegato e fondatore di The Data Appeal Company – Il 2020 ha visto posizionarsi in cima alla lista dei nostri clienti le principali banche italiane che usano i nostri dati di reputazione per integrare i loro algoritmi di credit scoring implementando un punto di vista completamente nuovo ed inedito per il settore finanziario».