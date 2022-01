The Begin Hotels, master con w.academy in front office management













Nuovo master in front office management con The Begin Hotels e w.academy business school. L’obiettivo è quello di formare giovani talenti da inserire concretamente già dalla prossima stagione nelle strutture ricettive The Begin, nelle Marche, in Salento e a Trieste.

A volere fortemente questo progetto l’imprenditore marchigiano Guido Guidi, patron della collezione alberghiera. Il front office manager è una figura centrale in un hotel: segue l’operatività quotidiana e coordina le attività in linea con il resident manager. Deve dunque possedere una grande flessibilità e una propensione al multitasking.

Su queste basi il master andrà a costruire tutte le competenze specifiche necessarie per la gestione operativa del front office di un hotel: dalla parte economica alla parte di utilizzo dei software alberghieri per le politiche di booking & revenue management; dal branding, marketing e comunicazione alla gestione dell’ospite, degli eventi e delle informazioni integrate con il reparto food&beverage.

Saranno 200 le ore di formazione con un training on the job di sei mesi garantito e retribuito in uno dei boutique hotel The Begin.

Le selezioni sono avviate e si procederà a uno screening attento delle candidature. È preferibile la conoscenza di una seconda lingua e l’aver ottenuto un diploma o una laurea in materie turistico-alberghiere o linguistiche.

L’aula sarà composta da 14 partecipanti nell’ottica di favorire la massima qualità nella formazione e un placement mirato e garantito per tutti i selezionati. «Questo master rappresenta oggi un’opportunità unica per tutti quei giovani talenti che cercano la possibilità di crescere e crearsi una carriera nell’hospitality, imparando direttamente al fianco di professionisti del settore prima in aula e poi sul campo», ha dichiarato Matteo Bartoloni, coordinatore scientifico del Master e presidente Manager Turismo.

«Credo che questa sia una formula vincente – ha commentato Guido Guidi – Una formazione compatta e full immersion fatta da chi gestisce le strutture, e proprio per questo sa di quali competenze necessita. Oggi per costruire il lavoro dei propri sogni bisogna prima avere l’umiltà di formarsi e affiancare chi è esperto in modo da conoscere tutti i meccanismi che fanno muovere una struttura complessa come l’hotel».