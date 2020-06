The Begin Hotels inaugura Il Giardino dei Pini in Salento

The Begin Hotels arriva nel leccese e, a Marina di Alliste, assume la gestione del boutique hotel Il Giardino dei Pini.

Con le sue camere ampie e luminose, l’hotel è un vero e proprio giardino verde in mezzo alla tipica campagna salentina, a due passi dal mar Ionio e vicino a tutte le più belle spiagge della costa adriatica e della costa ionica.

Una posizione strategica per chi vuole abbandonarsi alla bellezza del Salento senza essere travolto dal caos. Un’oasi di pace e relax, dove potersi rilassare.

L’Hotel Il Giardino dei Pini è caratterizzato da linee pulite e materiali moderni dalle superfici lisce, reinterpretando in chiave contemporanea i tipici edifici salentini. I suoi spazi comuni si caratterizzano per ambienti bianchi e arredi di design, in cui la nota di colore è data dalla collezione di pumi in ceramica dalle tonalità accese: natura e tradizione che qui diventano arte da incorniciare.

«Vogliamo proporre atmosfere ovattate e raffinate, di un lusso ricercato e mai ostentato – dice Guido Guidi, patron della The Begin Hotels – Atmosfere sicure, ma intime, dove poter evadere dalla routine quotidiana in piena tranquillità».

La struttura ha deciso di riservare in esclusiva per una sola camera alla volta la sala fitness e la spa, che potrà essere goduta in formula private spa, ponendo un accento ancora maggiore sull’esperienza vissuta. Per aiutare gli ospiti nella richiesta di servizi, senza la necessità di contattare la reception, è stata ideata una webapp concierge, accessibile da internet, che permette di prenotare i pasti, la sala gym, la spa, oltre ad avere informazioni sulla pulizia della propria camera e sui luoghi da visitare, sempre in completa sicurezza.

«Nel pool garden dalle grandi palme distanzieremo gli ombrelloni di almeno 5 metri uno dall’altro, riservando ad ogni camera sempre la stessa area di almeno 20 metri: siamo convinti che in questo modo, oltre alla sicurezza, migliorerà anche il relax e l’esperienza vissuta da tutti i nostri ospiti», conclude Guidi.

Per la sicurezza degli ospiti, l’Hotel Giardino dei Pini ha deciso di eliminare il buffet delle colazioni. Sono stati ideati dei menù che verranno preparati in maniera espressa e che potranno essere degustati, per chi lo vorrà, anche nel dehors della propria camera, attraverso il room service gratuito.

Per chi invece preferisce mangiare nelle sale e negli ampi parchi e giardini, avrà sempre lo stesso tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno, a una distanza di almeno 1,4 m dai vicini. Lo stesso varrà anche per il pranzo e la cena dell’Amaranta restaurant firmato dallo chef Angelo Franzò.