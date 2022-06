Thailandia libera, stop al “pass” e fee rimandata













La Thailandia vuole essere libera da obblighi e gabelle per recuperare il terreno perso con il Covid. Per questo, mentre accoglie in vacanza mezzo milione di turisti russi respinti altrove, punta alla rimozione dell’ultimo paletto imposto in pandemia: il Thailand Pass, finora obbligatorio, che il governo punta ad abolire da luglio.

Nel frattempo, la preannunciata tassa sul turismo di circa 9 euro (per l’esattezza 300 baht thailandesi) sarà posticipata all’ultimo trimestre di quest’anno. A detta del ministro del Turismo e dello Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, la futura imposta necessita di “ulteriori ricerche” prima di essere introdotta.

Sullo sfondo un unico chiaro obiettivo: incrementare gli arrivi internazionali, non compiere alcuna azione che possa compromettere la ripresa.

Riguardo, invece, al Thailandia Pass, la proposta di eliminarlo sarà affrontata nella prossima riunione del Center for Covid-19 Situation Administration (Ccsa).