Thailandia, il Thaigroove è il primo showroom multimarca virtuale

Gli effetti del Covid-19 si sono diffusi in tutto il mondo, interrompendo le attività e gli scambi internazionali come mai visto prima. Con l’interruzione delle fiere tradizionali e le limitazioni degli spostamenti ancora in atto per il prossimo futuro, non resta che affidarsi al virtuale.

Il Dipt – Dipartimento per la Promozione degli Scambi Internazionali, che risponde al Ministero del Commercio, è l’unica agenzia tailandese a guidare le esportazioni del paese. Con l’inevitabile interruzione dei canali commerciali tradizionali, ha istituito una nuova piattaforma virtuale che consentirà al commercio globale di continuare a espandersi e alle nuove opportunità di business di crescere: Thaigroove – The Global Reach Online to Offline Virtual Experience.

«È la prima volta che un gruppo selezionato di brand e creazioni provenienti da diversi settori vengono presentati insieme in uno showroom virtuale – dichiara Somdet Susomboon, direttore generale e artefice del progetto – Thaigroove è l’insieme di oltre 100 creatori uniti da uno spirito comune: quello di procedere insieme con unità e resilienza, fantasia e positività».

Inoltre, dal 15 al 17 settembre 2020 è in programma Groove Days Global Business Matching, una tre giorni virtuale per incontrare i produttori, ricca di live session con i brand e webinar approfonditi per settore. L’evento consentirà di entrare in contatto con oltre 100 produttori e brand che presenteranno le loro creazioni più recenti e più interessanti dalla Thailandia in un mondo virtuale. In più, iscrivendosi a all’evento, a partire dal 1 settembre in poi, verranno messi in palio buoni sconto elettronici fino a 3mila dollari.