Thailandia Expert, si (ri)parte: fam trip per 5 agenti di viaggi













È arrivato il momento più atteso per i cinque agenti di viaggi vincitori del programma Thailandia Expert: quello del fam trip nel Paese del Sorriso. Un viaggio-simbolo della ripresa delle attività promozionali della destinazione che giunge a coronamento del corso di formazione online, che si è svolto a febbraio 2021, organizzato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, in collaborazione con Qatar Airways e con L’Agenzia di Viaggi Magazine.

A partire per Phuket il 27 marzo, con ritorno il 2 aprile, saranno Giovanni Barbera (Cartorange), Alice Borsarelli (Sharewood), Daniele Fodera (Mydigital Travel Agency), Luca Roggero (Blu Chiavari), Pietro Romano (Mesotur Viaggi).

«Siamo felici di poter ripartire da Phuket, meta amatissima dal mercato italiano. La voglia di ricominciare è forte e, compatibilmente con gli scenari, stiamo gradualmente riprogrammando le nostre attività, incluse quelle legate alla promozione della destinazione al trade», commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia

«Qatar Airways è il punto di riferimento per viaggiare verso la Thailandia e siamo molto felici di accompagnare il gruppo verso questa fantastica destinazione», aggiunge Máté Hoffmann, regional manager Southern Europe della compagnia, che ne approfitta per ricordare: «Al momento operiamo via Doha con due voli giornalieri verso Phuket e tre verso Bangkok, ma speriamo in un rapido ripristino dei collegamenti anche verso altre destinazioni del Paese, includendo tra le rotte del network anche Krabi e Chiang Mai quando verranno allentate le restrizioni».

Qatar Airways lavora in sinergia con l’ente del turismo per lo sviluppo di attività congiunte come la sponsorizzazione del torneo Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup e la partecipazione alle fiere del turismo. A questo proposito, l’ente conferma la sua presenza alla Bmt di Napoli dal 18 al 20 marzo (Pad. 6 – St. 009).