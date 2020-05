Thailandia, è online il minisito per rilanciare il turismo

Tourism Authority of Thailand (Tat) ha lanciato un mini-sito dedicato al progetto Amazing Thailand Safety and Health Administration (Sha) per ricominciare a parlare di turismo e mitigare gli impatti della crisi da Covid-19. Il tutto con l’obiettivo di accelerare, per quanto possibile, la ripresa del settore dei viaggi.

La certificazione Sha di Amazing Thailand prepara gli operatori turistici thailandesi al ritorno del turismo post coronavirus e conferma lo status della Thailandia quale “destinazione sicura per i turisti nazionali e internazionali”, si legge nel comunicato stampa.

Il progetto è sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra Tat e i partner del settore pubblico e privato, tra cui il ministero della Sanità pubblica, quello del Turismo e dello Sport, Convention and Exhibition Bureau, Board of Trade of Thailand, Federation of Thai Spa and Wellness Association, Thai Reatailers Association, Thai Hotels Association, Association of Domestic Travel, Thai Amusement and Leisure Park Association, Thai Restaurant Association, Thai Spa Association, Thai Boats Association e Event Management Association.