Thailandia, dopo Phuket anche Koh Samui apre ai turisti vaccinati













Dopo Phuket, è il turno di Koh Samui. Da oggi, l’isola thailandese famosa per le sue spiagge, riapre ai turisti vaccinati. Prosegue, quindi, la politica di prudente ma costante riapertura della Thailandia al turismo internazionale.

Dopo avere iniziato a testare i protocolli e le aperture con l’isola di Phuket, aperta ai turisti dal 1° luglio scorso, il governo thailandese e la Tourism Authority of Thailand scelgono Koh Samui per testare una nuova normalità.

Via libera quindi ai turisti internazionali che abbiano completato il proprio percorso vaccinale da almeno 14 giorni. Il protocollo di accesso a Koh Samui, sottolinea la Tourism Authority of Thailand, è sovrapponibile a quanto determinato in precedenza per Phuket e rimarrà tale anche per le prossime tappe di riapertura.

A partire dal 15 luglio 2021, quindi, il programma “Samui Plus” coprirà aree e percorsi specifici nelle tre isole di Ko Samui, Ko Phangan e Ko Tao nella provincia di Surat Thani.

Molto precise, comunque, le linee guida da osservare dal giorno della partenza sino alla fine del viaggio.

Innanzitutto i viaggiatori devono essere completamente vaccinati ed essere in possesso di un certificato che comprovi la vaccinazione completa contro il Covid-19 (da 14 giorni a 1 anno prima della data del viaggio) con un vaccino approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Se sono necessarie 2 dosi, entrambe le dosi devono essere completate 14 giorni prima dell’arrivo.

Per entrare nel Paese bisogna aver prenotato e acquistato un viaggio aereo di ritorno.

È richiesto inoltre di avere prenotato e pagato l’alloggio, e di avere richiesto il/i test Rt-Pcr presso un hotel ALQ/Samui Extra+ o SHA Plus (gli hotel approvati dalle autorità in termini di igiene e protocolli anti-covid). Necessario aver attivato una polizza assicurativa sanitaria Covid-19 in lingua inglese valida per tutto il periodo di permanenza e con copertura minima di Usd 100.000.

I viaggiatori dovranno inoltre essere in possesso di un risultato negativo al test per il Covid-19 effettuato non più di 72 ore prima del viaggio.

In arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok lo staff aeroportuale scorterà i passeggeri ad attendere il volo per Samui, e I viaggiatori sono tenuti ad installare sia la App Thailand Plus, che la App Mor Chana, che servirà per procedere alla registrazione del Samui Health Pass

Una volta in hotel, ai i viaggiatori verrà effettuato il primo test Covid, e non gli sarà consentito uscire dalla propria stanza fino all’arrivo del risultato del test.

Successivamente e con esito negativo: