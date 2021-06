Thailandia, dal 1° luglio tornano i voli per Phuket di Qatar Airways













Dal primo luglio Qatar Airways torna a volare su Phuket con quattro frequenze settimanali. Salgono così a 16 i collegamenti operati ogni settimana dalla compagnia per la Thailandia (12 solo su Bangkok). Da quella data, infatti, la destinazione riapre al turismo e ai viaggiatori completamente vaccinati.

«Con questo volo raggiungiamo una tappa significativa nella ripresa del turismo internazionale – afferma l’amministratore delegato del Gruppo, Akbar Al Baker – Molti dei nostri clienti sono ansiosi di tornare a volare e visitare alcune delle loro destinazioni preferite, come Phuket. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner in Thailandia per sostenere la ripresa del settore turistico di questo paradiso».

La rotta sarà servita da un Boeing 787 Dreamliner della compagnia con 22 posti in Business Class e 232 in Economy.