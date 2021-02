Thailandia, Bangkok e Phuket tra le 15 destinazioni top per TripAdvisor













Bangkok e Phuket hanno ottenuto rispettivamente l’ottavo e il 14esimo posto nella classifica delle 15 destinazioni più popolari al mondo nei TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2021.

Il risultato si basa sulla qualità e la quantità di recensioni e valutazioni dei viaggiatori TripAdvisor in relazione ad alloggi, ristoranti e cose da fare nelle destinazioni di tutto il mondo nel periodo tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. La classifica di quest’anno è espressione dei luoghi preferiti dai turisti con riferimento al periodo pre Covid, quando ancora era consentita la libera circolazione, e delle destinazioni in cui gli appassionati di viaggi desidereranno recarsi non appena la pandemia sarà circoscritta.

Bangkok rimane una “città da non perdere” con una lista eclettica di attrazioni da visitare e un occhio particolare al cuore culturale della città. I templi e i mercati del centro storico ora sono serviti da un nuovo sistema di moderne infrastrutture di trasporto che rendono i viaggi nella capitale thailandese più facili che mai. Le novità comprendono una nuova estensione del treno sotterraneo Blue Line che arriva fino alla storica isola di Rattanakosin, mentre la Bangkok più contemporanea e cosmopolita oggi vanta un numero ancora più alto di ristoranti stellati che arricchisce la vibrante scena dello street food thai.

Spesso indicata come la “Perla delle Andamane”, Phuket è l’isola più grande della Thailandia. Con una imponente costa caratterizzata da lunghi tratti di spiaggia sabbiosa che si alterna a formazioni rocciose, attrae visitatori da decenni. Offre oltre 30 spiagge tra cui scegliere, molte delle quali facilmente accessibili e caratterizzate da sabbia bianca incontaminata e acque blu azzurro. Con una varietà enorme di alberghi fronte mare, Phuket è una scelta naturale da percorrere in estensione a Bangkok.

Mentre in questo momento i viaggi in Thailandia sono limitati a causa della pandemia di Covid-19 in corso, i TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2021 fungono da ispirazione per quando i viaggi globali potranno tornare a diventare realtà.