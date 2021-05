Th Resorts rinnova il cda:

tutti gli uomini di Debellini













Ha aspettato la primavera, quella vera, e i primi accenni di ripartenza del turismo, per svelare la sua nuova squadra. Il presidente di Th Resorts Graziano Debellini presenterà domani (venerdì), al Th Lazise Parchi del Garda, il nuovo consiglio di amministrazione, nominato proprio ieri.

Volti che saranno svelati agli oltre 250 partecipanti – tra hotel manager, responsabili di reparto, figure apicali dell’intrattenimento e vertici di sede – all’annuale Th Academy, annuale appuntamento di formazione organizzato nell’ambito delle iniziative della Scuola Italiana di Ospitalità (realtà nata in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e in sinergia con l’Università Ca’ Foscari).

Ma vediamo in anteprima i nomi del nuovo cda, tra cui numerosi manager noti nel settore, espressione della competitività di Debellini sul mercato. Accanto al nuovo amministratore delegato e direttore generale Giuliano Gaiba (ex Alpitour-Eden), spediranno i consiglieri Emiliano Ranati e Francesco Formica (di Cdp), Giorgio Franceschi (amministratore delegato di Isa) e i consiglieri indipendenti Francesca Benati (ad per l’Italia di Amadeus), Giovanni Raimondi (già presidente della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli), Giorgio Palmucci (anche presidente Enit) e Matthieu Rinville (senior vice president di Moncler Americas).

A Lazise, dove si è svolta in presenza la Th Academy, sono arrivate con forza le frasi del premier Draghi al G20 Turismo, che il neo ad Gaiba commenta così: «Parole che ci hanno riempito di speranza in un momento particolarmente delicato per il settore, gravemente provato dall’emergenza Covid-19».

«Th Resorts con la sua Academy e la Scuola Italiana di Ospitalità – prosegue il manager – dà un segnale forte e chiaro al mondo del turismo. La valorizzazione delle persone e della loro formazione sono la strada maestra per poter dominare le sfide che il nuovo scenario ci sta mettendo di fronte».

Gli fa eco Lorenzo Bighin, direttore centrale risorse umane e operations: «Questo ultimo anno e mezzo è stato tutto straordinario e non si poteva pensare di ripartire per la stagione estiva senza potersi prima incontrare, di persona, riguardarsi negli occhi, lavorare insieme, aggiornarci e curare la nostra professionalità, dirci quello che abbiamo imparato anche in questa situazione difficilissima.

Sull’importanza della «formazione trasversale» interviene infine Giulio Contini, direttore della Scuola italiana di Ospitalità, secondo cui è necessario mixare «soft e hard skill, competenze che servono per approcciare gli ospiti conoscendo le tendenze, le preferenze, la voglia di maturare esperienze, insieme a quelle necessarie a governare i nuovi strumenti e i nuovi prodotti a disposizione».