Th Resorts riaprirà tutte le strutture a fine giugno

Apriranno a fine giugno le 30 strutture del Gruppo Th Resorts. Sono queste le intenzioni del presidente Graziano Debellini e dell’amministratore delegato Gaetano Casertano, che in una nota sottolineano la volontà dell’operatore di mettere in sicurezza i villaggi secondo le indicazioni della autorità sanitarie.

«È un momento di ripartenza che deve diventare il volano per riqualificare l’offerta e migliorare il prodotto hospitality, le strutture andranno ripensate in termini di progettualità e riqualificazione, lavorando per adattare l’offerta alla contingenza del momento e proporre un prodotto vacanze che rassicuri i clienti», sottolineano i due top manager del Gruppo. «È necessario anche un cambio organizzativo, che passi attraverso l’innovazione tecnologica e digitale, per questa ragione serve che vengano immediatamente coinvolte le maestranze e che il personale venga adeguatamente formato sulle disposizioni e i protocolli post emergenza».

L’altra priorità è fare presto, visto che «in tempi normali ad aprile le percentuali di prenotazione confermate per Th Resorts sarebbero state pari all’80% per la montagna e al 70% sul mare. Ogni giorno che passa rischia di compromettere la stagione e creare un ulteriore danno a gestori e proprietari di immobili, a tutto il comparto del turismo».

Prima di tutto, però, conclude la nota, occorre che le autorità italiane ed europee prendano le decisioni a favore del settore necessarie in un periodo come questo. «Un milione e mezzo di stagionali attendono di capire se avranno un lavoro nei prossimi mesi, per questo è prioritario che siano attuati quanto prima tutti gli interventi a sostegno del turismo che sono stati enunciati nell’ultimo decreto e che sono stati espressi con chiarezza nel manifesto del turismo, che ha raccolto la voce di moltissime realtà, catene e gruppi rappresentativi del settore».