Th Resorts riapre tutti i villaggi mare entro fine giugno













Tre nuove strutture nel 2021, l’accordo con Touring Club e un periodo che è ormai segnale di avvio delle prove generali della ripartenza del turismo. Così entro fine giugno Th Resorts avrà aperto tutte e 16 le sue strutture mare. «Dopo mesi di preoccupazioni e chiusure, viviamo questo momento con grande speranza, il desiderio degli italiani è uno: tornare a viaggiare. L’andamento del piano vaccinale e la riduzione dei contagi ci regalano un po’ di ottimismo e confidiamo su una ripartenza che possa dare ossigeno al settore», ha annunciato Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing dell’operatore.

Le tre new entry dell’anno sono: il Th Le Castella Baia degli Dei, un quattro stelle in Calabria, giusto di fronte all’antica fortezza aragonese, che aprirà entro fine giugno; il Th Lazise Parchi del Garda, un altro quattro stelle a due passi da Gardaland e in zona baricentrica per tutti i parchi tematici del Garda, un hotel dalla spiccata fisionomia bleisure (business&leaisure) che aprirà il 24 giugno; e il Th Florio Park Hotel di Cinisi, nella Sicilia occidentale, aperto dal 20 giugno, un albergo storico che gode di una clientela affezionata.

«Iniziano le prove generali della ripartenza e noi siamo pronti – spiega Simei – Per convincere gli indecisi, fino al 15 giugno, offriamo l’abolizione delle penali di annullamento per tutte le prestazioni disdettate fino a 21 giorni ante partenza: sarà restituito l’intero ammontare pagato, senza emissione di voucher. E abbiamo studiato Th full plus, per assicurare le vacanze fino all’ultimo giorno: una quota addizionale con una nuova polizza assicurativa all risk con coperture Covid offerta da Th Resorts».

Dal punto di vista tematico l’offerta punta su una vacanza esperienziale con un catalogo ad hoc, consultabile sul sito: non solo attività sportive o di puro svago, ma pacchetti elaborati da aziende specializzate che organizzano escursioni ad alta qualità valoriale, per scoprire i territori nella loro complessità, la cultura, le tradizioni, l’enogastronomia. “In collaborazione con il Touring Club Italiano offriamo anche la scoperta dei Borghi Bandiera Arancione, marchio di qualità che seleziona e certifica le piccole località dell’entroterra, in base a rigorosi parametri turistici e ambientali. Esperienze che creano ricordi in pieno stile Th”, conclude Simei.