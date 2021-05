Th Resorts riapre i villaggi green a marchio Touring Club Italiano













Th Resorts riapre nelle prossime settimane i tre villaggi del Touring Club Italiano – sull’isola di La Maddalena, sulle isole Tremiti e nella costa cilentana a Marina di Camerota – che gestisce dal 2016.

Per Giulio Lattanzi, direttore Tci, «questi villaggi sembrano rappresentare al meglio questa ripartenza 2021 del turismo, l’occasione giusta per ripensarsi: da una parte l’overtourism, dall’altra un turismo sostenibile, consapevole, che è l’obiettivo per cui da sempre noi ci battiamo. Non il consumo dei territori, ma una fruizione che li preservi. L’Italia dei territori è piena di possibilità da valorizzare, come facciamo ad esempio con le nostre Bandiere Arancioni, che certificano la qualità turistica ambientale. Serve stimolare una nuova cultura del viaggiatore e del turismo: bisogna che cresca l’una e che le strutture, e le infrastrutture, siano adeguate».

Tante le attività sportive in programma, tra cui vela, canoa, windsurf, nuoto, tiro con l’arco, pallavolo, tennis, calcetto, ping pong; oltre all’opportunità di fare passeggiate naturalistiche, partecipare ad attività di educazione e conoscenza dell’ambiente con il supporto di docenti di biologia marina presenti in ogni villaggio, gustare una genuina cucina mediterranea.

Il villaggio alle Tremiti aprirà il 4 giugno. Quest’estate, oltre alle consuete attività, sono previsti corsi di sup (stand up paddle) e nuove offerte di escursioni a terra, come il GeoPuzzle, viaggio alla scoperta delle peculiarità geologiche dell’arcipelago.

Marina di Camerota tornerà operativa il 12 giugno. Ideale per famiglie con bambini, per i quali il soggiorno è gratuito, è inserito nel parco nazionale del Cilento e si estende su circa 7 ettari, garantendo fino a 200 metri quadri di spazi utili per ospite, per vivere una vacanza in sicurezza.

L’ultimo ad aprire in ordine di tempo sarà il villaggio La Maddalena il 14 giugno. Circondato da 5 ettari di fitta macchia mediterranea, sarà dotato di un nuovo punto-escursioni all’interno della struttura, per gestire le esperienze mare e terra degli ospiti, con offerte messe a punto in collaborazione con la nuova società NausDream, che da quest’anno opererà anche nelle altre strutture del Gruppo Th. Sono previste settimane a tema dedicate a yoga, alpinismo, astronomia.

Dal 2019 Th Resorts si occupa in esclusiva anche della commercializzazione delle tre strutture.

Il Covid ha aumentato la richiesta delle strutture Touring, che grazie agli ampi spazi garantiscono una vacanza in sicurezza – dichiara Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing Th Resorts – Nel 2020 è stata raggiunta la capacità totale per le tre strutture, che avevano un’occupazione ridotta del 40%. Tremiti è stata la destinazione più richiesta, con la quantità maggiore di repeater, ovvero ospiti che hanno soggiornato nel villaggio almeno due volte negli ultimi 4 anni, che hanno raggiunto punti di concentrazione del 35%».