Th Resorts prende in gestione l’Hotel Lazise Parchi del Garda













Th Resorts prende in gestione – per i prossimi 20 anni – l’hotelParchi del Garda a Pacengo di Lazise, prima struttura del gruppo veneto in regione.

Il Th Lazise Parchi del Garda è un altro quattro stelle che entra nel portafoglio dell’azienda, dopo il Th Le Castella Baia degli Dei in Calabria, acquisito pochi mesi fa, che va ad aggiungersi alle 30 strutture e 6.800 camere nelle più belle località della penisola.

La new entry è un hotel dalla fisionomia bleisure (business&leaisure) con 233 camere aperte 300 giorni all’anno e un congress centre di oltre 2.000 metri quadrati per eventi fino a 1.000 persone.

L’hotel si trova in posizione strategica, a 900 metri dal lago e a 500 metri da Gardaland, vicinissimo a tutti i parchi tematici del Garda, in grado di intercettare il turismo mitteleuropeo, quello di intrattenimento e quello business legato a eventi aziendali e conferenze.

La speranza è che la prossima estate sia un momento di riscatto per tutto il settore. «Nonostante la grande preoccupazione sulla tenuta del settore, i nostri obiettivi rimangono ambiziosi e stiamo lavorando a un piano industriale di forte rilancio – dichiara Graziano Debellini, presidente di Th Resorts – Anche quest’ultima acquisizione nella nostra regione, il Veneto, dove ancora non eravamo presenti, testimonia la volontà di continuare a crescere e investire anche in un segmento come quello del Mice, duramente provato dalla pandemia. Questa operazione e le prossime che annunceremo a breve vanno nella direzione di rafforzare l’obiettivo, già ampiamente dichiarato, di voler puntare a raddoppiare il fatturato in tre anni».