Th Resorts ottiene un finanziamento da 25 milioni con la garanzia di Sace

Th Resorts ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, banca agente e capofila di un pool composto da Bper Banca, Banco Bpm e Banca Mps, un finanziamento di 25 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Il finanziamento, come previsto dal decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.

L’operazione, si legge in una nota dell’operatore padovano, conferma l’impegno di Sace “a sostegno delle aziende del territorio e dell’economia nazionale, in sinergia con i partner bancari, in un contesto complesso e per una ripartenza tanto auspicata, anche in un settore strategico per l’Italia come quello del turismo”. Gli Studi Curtis e Bassilana hanno assistito Th Resorts, Chiomenti ha assistito il pool di banche.