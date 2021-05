Th Resorts, montagna d’estate al via con otto strutture













Dopo un inverno di chiusura, nelle prossime settimane riaprono per la stagione estiva tutti i resort di montagna del gruppo Th. Sono otto strutture: tre in Valle d’Aosta (La Thuile, Courmayeur e Pila), uno in Piemonte (Sestriere), tre in Trentino (Marilleva, Madonna di Campiglio e S. Martino di Castrozza) e uno in Alto Adige (Corvara). Un totale di 1.500 camere per 5.000 posti letto: Th Resorts nel turismo di montagna ha un market share del 23%.

«Quello appena trascorso è stato un anno molto difficile nel quale non abbiamo aperto nessuna delle nostre strutture durante la stagione invernale – dichiara Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing Th Resorts – Come già accaduto nell’estate del 2020 sono certo che la montagna, per l’offerta all’aria aperta che sa offrire, verrà scelta da molti turisti, italiani e non solo, anche se questo dipenderà anche dalle decisioni che prenderanno gli altri Paesi in termini di contenimento del virus. Al momento siamo soddisfatti dei risultati, con un agosto quasi sold out su alcune destinazioni iconiche: in primis Corvara, Campiglio, Courmayeur e un luglio che probabilmente seguirà lo stesso andamento di agosto. L’obiettivo, visti gli andamenti, è di fare un risultato superiore al 2019».

Tante le novità di prodotto del Gruppo: per la prima volta al “local mountain coach”, figura metà concierge e metà promotore turistico, già testata l’anno scorso, si affiancherà un pacchetto esperienziale di proposte di Nausdream, pensate per rispondere a ogni esigenza e desiderio degli ospiti. Una selezione di attività basate sull’identità locale, che esaltano l’unicità delle location: escursioni alla scoperta del territorio con degustazioni di prodotti tipici, park therapy, wellness a cielo aperto, attività sportive più o meno adrenaliniche, con trekking modulati sulle condizioni fisiche dei partecipanti, arrampicata, yoga e meditazione in alta quota.

In alcune località sarà presente il “commis gourmet”, professionista dell’enogastronomia in grado di raccontare i piatti e i prodotti tipici della zona, con curiosità e particolari sulle tradizioni locali, le ricette, le usanze e le leggende montane.

«Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza positiva della scorsa estate, con zero contagi nelle nostre strutture – afferma Davide Dallabona, direttore gestioni Estate Montagna – Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere gli ospiti proponendo una vacanza in tutta sicurezza, nel più rigoroso rispetto delle procedure e delle disposizioni ministeriali: distanziamento, aperture prolungate nei ristoranti, buffet assistiti ed eventuali tamponi per i partecipanti a eventi».

Le strutture Th montagna danno lavoro in estate a oltre 700 persone e il gruppo ricorda che sono ancora aperte le candidature, in particolare per alcune professionalità legate alla ristorazione.