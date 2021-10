Th Resorts lancia il t.o. generalista Baobab













Nasce Baobab, il tour operator generalista di Th. Il Gruppo di Graziano Debellini si propone come nuovo player globale in ambito turistico per presidiare tutti i campi del mercato. Il nuovo t.o. è affidato al direttore business unit Alessandro Gandola e si prepara ad aprire le vendite a novembre per le partenze di Natale, Capodanno, Epifania sull’Egitto, ovvero Sharm el Sheikh e Marsa Alam.

Il piano di sviluppo dell’azienda punta a 400 milioni di fatturato in 5 anni. «Abbiamo diverse linee di sviluppo – spiega Giuliano Gaiba, amministratore delegato Th Group – La prima è legata al raddoppiare la catena alberghiera, ovvero a raggiungere 60 hotel e 200 milioni di fatturato, con gestioni e anche acquisizioni. L’altra è il lancio di Baobab, un nuovo tour operator generalista per sviluppare un nuovo mercato, non a erodere quello degli altri tour operator. Siamo entrati in contatto con diverse aziende italiane; quelle con cui concordiamo sui valori. La sede del Gruppo resta a Padava, e magari magari avremo seconde sedi, non so se a Milano, a Genova, a Roma o dove».

Un’offerta che si amplia, come spiega il direttore marketing di Th Stefano Maria Simei: «Siamo sotto il cappello Th Group adesso, con una vision più complessiva per tutta la linea di brand: Th Resorts, Touring Club Italiano, Markando e Baobab».

Il prodotto primary resta la catena alberghiera, «ma stiamo lavorando al prodotto generalista Baobab per tutte le tasche, supportato da un’operazione charter per dare un prodotto immediato alle agenzie di viaggi. A breve presenteremo la proposta commerciale su tutti i brand, per dare il giusto seguito sulle varie proposte che offriamo», aggiunge Simei.

Previsto anche lo sviluppo del prodotto pro e tailor made Markando, perché sia più facilmente vendibile per il trade e il rilancio del prodotto Touring Club Italiano, per cui Th gestisce oggi tre strutture.

«Per Baobab, abbiamo scelto un nome facile da ricordare, che richiama destinazioni esotiche – dice il direttore business unit Alessandro Gandola – ex Eden Viaggi e che porta in Th il know how di provenienza (e i suoi collaboratori Silvana Zanini, Silvia Di Chirico e Francesco Montrone) – È un albero con grandi radici che vuole crescere in maniera importante. Il mercato del generalismo è quello ampiamente dominante sul B2C; il nostro obiettivo è aiutare le agenzie di viaggi a intercettare anche il cliente generalista con una risposta importante. Stiamo cercando di aprire le vendite a novembre per le partenze di Natale, Capodanno, Epifania sull’Egitto, con Sharm el-Sheikh e Marsa Alam. Opereremo con charter e siamo aperti alle collaborazioni con tutte le compagnie. Stiamo lavorando anche su Baleari e Grecia, la contrattazione è in fase di chiusura. Baobab non si pone limiti. Vuole intercettare tutto quello che può tornare in agenzia di viaggi e con la pandemia abbiamo visto il ritorno ad affidarsi alle persone, a figure di supporto professionale al viaggio. Questa può essere una nuova opportunità».

Entro gennaio 2022 è prevista la release della piattaforma B2B e per il futuro Th Group non esclude che il tour operating di medio e lungo raggio possa prendere una direzione villaggistica nel mondo, valutando la gestione diretta delle strutture.