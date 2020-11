Th Resort-Cdp, al via il master della Scuola Italiana di Ospitalità

Si è concluso l’evento digitale di tre giorni organizzato da Th Resort per lanciare il primo Master Executive in Hospitality Management della Scuola Italiana di Ospitalità, l’istituto nato su iniziativa di Th e con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Durante il convegno sono stati presentati i contenuti del programma pilota dell’executive master, il corso che sarà erogato ed affinato su 70 manager di Th e poi offerto a tutti i manager del settore turistico italiano.

Il modello a cui si ispira la Scuola italiana di Ospitalità è quello dell’“hotel-school”: un campus per l’alta formazione specifico per il settore dell’hotellerie, in grado di integrare in loco la formazione in aula con l’esperienza sul campo sulla base di principi come sostenibilità, formazione e sviluppo del capitale umano, digitalizzazione e centralità del cliente.

«Secondo i dati statistici ed esperienziali, il modello formativo dell’hotel-school è quello più apprezzato dai datori di lavoro, perché basato sulla metodologia del learning by doing. Gli studenti che completano il ciclo di studi sono assolutamente pronti ad entrare nel mondo del lavoro ed occupano rapidamente delle posizioni di middle management, per poi sfruttare tutte le opportunità di crescita professionale che il settore offre», ha spiegato il direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, Giulio Contini.

«L’avvio del primo master della Scuola Italiana di Ospitalità è l’occasione per rinnovare il nostro impegno nel settore turistico. Impegno che si concretizza con una forte attenzione agli investimenti nel capitale umano. Cdp è, infatti, espressione del capitale finanziario a sostegno del capitale umano, ovvero del lavoro, vero volano di sviluppo del nostro Paese. Ed è su questa base che insieme a TH abbiamo disegnato quella che può essere un’ulteriore spinta nel campo del turismo: la Scuola Italiana di Ospitalità. Come Cdp siamo impegnati nel riqualificare sempre più l’offerta turistica italiana perché quello del turismo è un settore strategico da un punto di vista economico e occupazionale. Da poco abbiamo lanciato l’acceleratore per il settore dell’automotive; l’obiettivo è lanciare nei prossimi mesi anche l’acceleratore per il turismo – con un focus sul Sud Italia – per incentivare ulteriormente la nascita di startup che possano crescere e fornire prodotti a tutto il settore», ha aggiunto l’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo.

La Scuola italiana di Ospitalità avrà sede nel complesso immobiliare dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia nella sua futura configurazione, all’interno della struttura dell’ex Teatro Marinoni.