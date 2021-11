Th Group, Baobab apre le vendite sul Mar Rosso













A poche settimane dal suo lancio il brand generalista di Th Group, Baobab, ha aperto le vendite della sua programmazione sul Mar Rosso con le prime partenze di Natale, Capodanno ed Epifania. Questa operazione fa da prologo all’avvio della programmazione, cui si aggiungeranno presto nuove destinazioni.

Sono già aperte, quindi, le prenotazioni per il Mar Rosso sulla stessa piattaforma del prodotto Th, che si espande con una sezione dedicata al nuovo brand unitamente al booking dedicato e specializzato sulle destinazioni di Baobab. Tra le strutture presenti da subito nella programmazione ci sono l’iconico Faraana Reef Resort, per tanti anni fiore all’occhiello dei Viaggi del Ventaglio, oltre agli attuali prodotti di punta del Gruppo Domina – con il quale Th Group ha avviato una partnership –che ci consente di avere a Sharm El Sheikh strutture come l’Acquamarine, King’s Lake ed il Prestige. Inoltre, sempre a Sharm il brand prevede in portfolio il Royal Albatros Moderna e il Charmilion Sea Club.

A Marsa Alam, invece, la programmazione prevede il Concorde Mooren ed il Royal Tulip, il Wady Lahmy, lo Shams Alam, l’Elphistone, il Deep Blue Inn e l’Aurora Bay, oltre al Lazuli Resort “prodotto che, in pochi mesi dall’inaugurazione, ha scalato le classifiche del ranking delle piattaforme di recensioni online”, sottolinea la nota dell’operatore.

«Ad un mese dal lancio sul mercato del nuovo segmento di prodotto, che ci consente di essere presenti nelle agenzie con proposte di vacanza invernale complementari alla neve Th, siamo già pronti ad accogliere le prime prenotazioni per le partenze di questo Natale. Il nostro Gruppo ha fortemente creduto ed investito su questo brand per offrire alle agenzie un catalogo di viaggi più completo, con stagioni più ampie e con vendibilità per tutti i target” – afferma Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di Th Group.

La programmazione su Sharm el Sheikh prevede partenze da Milano, Bergamo, Roma, Napoli e Bari, e a breve verranno inserite anche partenze da Bologna e Verona oltre ad altri aeroporti minori. Per Marsa Alam i collegamenti previsti sono dagli aeroporti di Milano e Bergamo ai quali verranno presto affiancate le partenze da Verona, Bologna e Roma.

«Siamo molto orgogliosi della programmazione che siamo riusciti a costruire in così poco tempo – dichiara Francesco Montrone, nuovo product manager Mar Rosso Baobab – Questo è stato possibile grazie alla fiducia accordataci da tanti partner con cui io e il direttore della business unit, Alessandro Gandola, collaboriamo da tempo e grazie ai due local agent storici che hanno voluto scommettere su di noi.

Anche sul volato abbiamo selezionato novità interessanti e stretto ottimi accordi di partnership con vettori primari, che ci consentono di guardare al futuro con fiducia e che gettano le basi per consentirci di diventare in breve tempo un operatore di riferimento su queste destinazioni».