Tgv InOui svela la sua campagna promozionale in Italia













Prende il via la nuova campagna pubblicitaria di Tgv InOui con attività multisoggetto e un planning che prevede la presenza in out of home a Milano e Torino, sia in città che nella stazione di Porta Susa, con il coinvolgimento anche del mondo digitale e dei canali social.

Il concept grafico della nuova campagna lanciata in queste settimane, mette in evidenza due soggetti principali, il treno e i passeggeri, sottolineando anche una dinamica commerciale più forte e offerte tariffarie maggiormente visibili su tutti i canali. L’ambizione è quella di rivolgersi direttamente ai viaggiatori, grazie ad una comunicazione suggestiva che permetta di posizionare le persone al centro, creando così un legame unico con i potenziali consumatori.

Nella pianificazione media si susseguono diverse creatività, attraverso visual che raccontano la vita a bordo dei treni e nelle stazioni. Lo scopo di questo approccio è di avvicinare Tgv InOui ai propri viaggiatori, affermando la sua accessibilità per servizi e tariffe, grazie anche alle diverse offerte e alle carte Avantage, pensate per tutti garantendo massima flessibilità e adattandosi ad ogni tipo di necessità. Le carte Avantage consentono una riduzione del 30% sulle tariffe di prima e seconda classe durante tutto l’anno e lo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Tutte le offerte sono disponibili a questo link.

Nell’ambito di questa campagna, sarà inoltre pellicolato uno dei treni Tgv InOui con il messaggio “Tgv InOui: l’alta velocità ad alta francesità”, un chiaro richiamo ad un’esperienza di viaggio in stile francese e che rappresenta il collegamento e ruolo di ponte di Tgv InOui tra Francia e Italia, da più di 10 anni.

Attraverso questa nuova campagna, Tgv InOui intende quindi posizionarsi come il partner di viaggio ideale, attento alle esigenze dei passeggeri grazie ai propri servizi ad alta velocità a prezzi accessibili e a basso impatto ambientale, affermandosi così come un operatore della mobilità sostenibile. Scegliere il treno significa infatti emettere 50 volte meno emissioni di CO2 rispetto alla macchina e 80 volte meno rispetto all’aereo.

«L’attenzione per il cliente e per la qualità sono valori irrinunciabili che vogliamo confermare e accrescere. Attraverso questa campagna vogliamo quindi mostrare il nostro nuovo volto, ricordando ai nostri clienti il piacere di viaggiare sui treni Tgv inOui, in maniera ecosostenibile e a prezzi convenienti, assicurando il “bon voyage” che è alla base della nostra promessa al cliente», afferma Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia.

La compagnia vuole riaffermare la propria ambizione per l’alta velocità, incoraggiando le scelte dei viaggiatori verso il treno e ribadendo ai suoi clienti l’impegno costante nel fornire la migliore risposta ad ogni necessità, durante ogni viaggio.

Le campagne social e digital, curate dall’agenzia Bitmama Reply e pianificate da Personalmedia, sono già on air fino a fine anno. La campagna offline sarà attiva fino al 3 luglio, per poi interrompersi durante i mesi estivi e riprendere dal 5 settembre fino a fine anno.