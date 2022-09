Tgv Inoui contro il climate change: le azioni in campo

Durante la Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, Tgv Inoui ha riconfermato il proprio impegno per la sostenibilità, ribadendo l’importanza per il settore ferroviario di promuovere il forte contributo che il treno può dare alla sfida climatica attraverso l’incoraggiamento di dipendenti e passeggeri a porre maggiore attenzione sull’emergenza.

A bordo dei treni sono stati organizzati atelier di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, attraverso workshop interattivi mirati a scoprire o approfondire le conoscenze sulle questioni climatiche, condividere le azioni a favore del clima e scoprirne di nuove, creando un network collettivo.

Tgv Inoui si posiziona come operatore della mobilità sostenibile: dal 2011, 6 milioni di passeggeri che hanno deciso di spostarsi tra Milano, Torino e Parigi con i suoi treni, contribuendo alla difesa dell’ambiente e consentendo di risparmiare 1.400.000 tonnellate di Co 2 .

L’impegno sostenibile di Tgv Inoui non si limita alla mobilità: l’azienda sta sviluppando la propria strategia intorno a diversi pillar, dalla promozione di un’alimentazione più sana con prodotti di più alta qualità a una politica di anti spreco, all’abbandono della plastica monouso.

Più del 90% dei prodotti per la ristorazione presenti a bordo treno nelle tratte nazionali francesi sono realizzati in Francia da fornitori selezionati localmente, garantendo riduzione dei tempi di trasporto e delle emissioni. Per le tratte di franco-italiane, invece, viene garantita la presenza di prodotti provenienti dall’Italia, il cui approvvigionamento avviene tramite camion di groupage tra Francia e Italia per ridurre le emissioni.

Più di un terzo dei prodotti a bordo di treni Sncf provengono da agricoltura biologica o sono certificati biologici. Tgv Inoui collabora anche con Phenix, azienda attiva nella politica antisprechi, per il recupero dell’invenduto alimentare.

Infine, la compagnia contribuisce al percorso verso l’abbandono della plastica monouso, arrivando ad utilizzare lo 0% di plastica nei materiali di consumo e nelle stoviglie monouso. Dal 1º gennaio 2021, tutti i materiali di consumo a bordo dei treni sono creati a partire da materiale rinnovabile, come legno o bambù, privi di plastica ad eccezione dei bicchieri di cartone che conservano un sottile film plastico per garantirne l’impermeabilità. Obiettivo è rimuovere questa pellicola plastica da qualsiasi bicchiere entro il 2023.