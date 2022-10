Tgv InOui avvia una partnership con Disneyland Paris

Il treno francese ad alta velocità Tgv InOui ha avviato una collaborazione con Disneyland Paris in occasione della recente apertura dell’area tematica dedicata ai supereroi Marvel, l’Avengers Campus, per far vivere ai propri ospiti un viaggio all’insegna dell’avventura.

Dal 13 ottobre, infatti, i passeggeri viaggiano alla volta di Parigi su un treno Tgv InOui pellicolato a tema Avengers Campus, per un viaggio immersivo nello spirito Marvel ancora prima di raggiungere i parchi Disney. Lo speciale treno parte dalla Stazione Garibaldi a Milano alle 14.10, con tappa a Porta Susa a Torino, per raggiungere Parigi alle 21.19.

«Vogliamo che per i nostri clienti il viaggio con Tgv InOui sia un’esperienza sempre più indimenticabile, e grazie alla collaborazione con Disneyland Paris ora possiamo far vivere loro la magia e l’avventura dei parchi Disney già a bordo dei nostri treni. Siamo convinti che il viaggio sia una parte fondamentale dell’esperienza, come dimostra anche la ricerca che abbiamo condotto quest’estate, dalla quale è emerso che il 90% dei viaggiatori esperienziali vede il viaggio in sé, a partire anche dal tragitto, come parte integrante della vacanza stessa», ha affermato Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia.