Tfp Summit, aziende del turismo in cerca di talenti il 31 gennaio a Milano

Catene alberghiere, compagnie di crociera, complessi termali, parchi tematici e imprese leader nella ristorazione: sono tante le aziende del mondo travel e hospitality che hanno scelto Tfp Summit Milano per ricercare i migliori talenti da assumere.

Giunto alla sua 14ª edizione, Tfp Summit è l’evento itinerante dedicato alle risorse umane nel turismo. La job fair è ideata e organizzata da Job in Tourism. Una giornata dedicata ai colloqui tra le aziende e i candidati: questo il format dell’evento, che per il primo appuntamento del 2020 fa tappa a Milano, al Marriott Hotel, il 31 gennaio prossimo.

Per le aziende sarà occasione per ricercare nuove risorse da inserire nei propri staff, sia che si tratti di profili junior che senior. Per i candidati la partecipazione è gratuita: chiunque è interessato a un colloquio può registrarsi al link dedicato: milano.tfpsummit.it/iscriviti-gratis/. Nel corso della giornata sono previsti momenti di formazione, gratuiti, su alcune tematiche più attuali del settore.

Tanti i brand che parteciperanno tra cui Lungarno Collection, che coglierà l’occasione per presentare il progetto atteso a Milano, il debutto di un hotel del brand Portrait che riqualificherà l’area dell’ex seminario arcivescovile.

A Tfp Summit Milano protagonista anche Costa Crociere, che ha avviato un piano di assunzioni per le nuove navi Smeralda, varata a fine dicembre, e Toscana in arrivo.

Attesa anche per il primo Legoland Water Park d’Europa che aprirà per la stagione estiva a Gardaland Resort, tra le aziende che i candidati potranno incontrare. Spazio anche a Chef Express, Cannavacciuolo Consulting, destinazione Sardegna con Forte Village e Chia Laguna, e conferma anche da parte di Terme di Sirmione che quest’anno darà il via a un piano di investimenti multimilionario.

Sul sito dell’evento è possibile conoscere le aziende partecipanti e scoprire le figure ricercate da ciascuna, oltre che iscriversi gratuitamente per incontrarle e sostenere i colloqui.