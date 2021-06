Test anti Covid, convenzione easyjet-One Check per l’Italia













Test rapidi per volare: è l’obiettivo della collaborazione siglata tra OneCheck ed easyJet. L’accordo permetterà ai clienti in partenza o in arrivo in uno dei 18 scali italiani in cui opera la compagnia aerea di prenotare ed effettuare un test presso una delle strutture convenzionate per avere il risultato nei tempi richiesti dalle Autorità competenti direttamente disponibile sul proprio cellulare, tramite la piattaforma OneCheck, integrata con diverse catene di centri diagnostici operanti sul territorio italiano.

I centri convenzionati già operativi sono circa 250 e nei prossimi giorni verrà completata l’integrazione tecnologica della piattaforma con ulteriori laboratori e centri prelievo che hanno aderito all’iniziativa. Da segnalare è anche l’accordo con Reply, in qualità di technology partner per l’integrazione del Digital Green Pass approvato dalla Commissione Europea.

COME FUNZIONA. Grazie a questa partnership, una volta sulla piattaforma OneCheck integrata nel Covid-19 Travel Hub di easyJet, il passeggero è guidato dalla scelta del test a cui sottoporsi rispetto al proprio itinerario di viaggio, alla prenotazione del test in una struttura convenzionata, fino all’emissione di risultati certificati e criptati da poter esibire alle Autorità competenti.

La piattaforma permette di prenotare un test sierologico, antigenico rapido o molecolare Pcr. Per quest’ultimo è possibile ricevere il risultato entro 24 ore dal prelievo. Dall’inizio alla fine del processo, i passeggeri rimangono informati sul proprio stato di avanzamento e, non appena disponibile, possono accedere al referto in modo sicuro dal proprio smartphone, PC o tablet.

«Garantire che i nostri clienti possano volare in sicurezza quest’estate – spiega Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia – è per noi una priorità. La partnership con OneCheck va proprio in questa direzione, perché ci permette di offrire ai nostri clienti un’ampia scelta di strutture certificate in tutta Italia dove effettuare i test richiesti».