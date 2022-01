Terza dose obbligatoria da marzo a bordo di Silversea e Azamara













Nel comparto del lusso le compagnie crocieristiche spingono per il booster antiCovid come “chiave di accesso” alle proprie navi.

Così come riportato da Travel Weekly, Silversea e Azamara hanno comunicato che per salire a bordo delle proprie imbarcazioni richiederanno la terza dose del vaccino Covid-19 (la seconda per chi ha fatto il monodose).

L’obbligo di booster per Silversea – fondata nel 1994 e con sede a Monaco – e Azamara – con sede a Miami, in Florida, e che gestisce quattro navi da crociera su itinerari in tutto il mondo – scatterà a partire dal 1° marzo prossimo.

Stando sempre alla testata Usa, anche UnCruise Adventures e Hapag-Lloyd Cruises – quest’ultima parte del Gruppo Royal Caribbean insieme a Silversea – richiederanno il booster ai passeggeri già dal 5 febbraio. Stessa linea, inoltre, per la tedesca Tui Cruises, a partire dal 23 febbraio.