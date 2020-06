Territori e Italianità, l’evento web per aiutare gli operatori

Venti destinazioni a confronto attraverso racconti, contenuti e azioni di destination marketing per aiutare gli operatori del turismo ad affrontare il cambiamento che è alle porte. È questo lo scopo di Territori e Italianità, una giornata di studio e dibattito ideata da Andrea Succi, destination manager di Sardinia East Land, in collaborazione con Paolo Borroi, founder di Darwin Win e con la media partnership di Scai Comunicazione e Qualitytravel.it.

L’evento si terrà martedì 23 giugno 2020 in diretta streaming dalle 9.15 alle 19.55: sei dibattiti da 90 minuti in cui interverranno per portare la propria testimonianza oltre 30 tra professionisti delle destinazioni, amministratori locali e imprenditori impegnati nel marketing del territorio.

Un programma molto ricco che presto sarà disponibile sul sito ufficiale della manifestazione e che darà modo di capire cosa si sta realizzando nei diversi territori, raccontando le buone esperienze di gestione delle destinazioni italiane ed europee, dalle quali trarre spunti interessanti per affrontare il l’evoluzione del modo di fare turismo.

«Vogliamo dare voce e richiamare l’attenzione delle tante professionalità pubbliche e private sparse in Italia, spesso anche un po’ isolate, per potenziarne, assieme, le opportunità di lavoro sui territori di appartenenza», afferma Andrea Succi.

I contributi saranno raccolti in una pubblicazione digitale: un Libro Bianco che conterrà indicazioni e linee guida per i territori italiani, grazie al contributo di tutti gli speaker e alle integrazioni propositive che saranno raccolte dai partecipanti.

L’evento gratuito, patrocinato da Manageritalia e dal suo gruppo di lavoro Community turismo, è rivolto a tutti gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare a coloro che, sempre più numerosi, sostengono i valori della responsabilità sociale per un cambiamento sostenibile e in grado di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Già aperte online le registrazioni all’evento. Il sito diventerà, poi, il punto di riferimento della community dei partecipanti grazie ai video, ai materiali e al Libro Bianco finale che resteranno a disposizione dei partecipanti e costituiranno la base per proseguire il lavoro assieme ai tanti motivati in Italia a sviluppare forme collaborative di destination marketing.