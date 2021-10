Terre Borromeo rinnova la sezione dedicata alle agenzie di viaggi













Potenziamento del sito Terre Borromeo all’insegna del trade: è infatti operativa una sezione interamente dedicata alle agenzie di viaggi. L’area riservata è stata creata con l’obiettivo di presentare la proposta completa di idee di viaggio, eventi e tour tematici nelle destinazioni sul Lago Maggiore. Al centro dell’offerta turistica Terre Borromeo, l’Isola Bella e l’Isola Madre si contraddistinguono per lo splendore dei giardini botanici e la ricchezza storica e artistica dei siti museali. A Stresa, dove ci si imbarca per le isole, si trovano anche l’oasi naturale e faunistica di Parco Pallavicino e le attrazioni sportive di Parco del Mottarone. Sul versante lombardo del Lago Maggiore la Rocca di Angera regala un viaggio nel tempo tra sale storiche, mostre d’arte contemporanea e il Museo della bambola e del giocattolo.

Nella sezione online dedicata al trade sono illustrate le numerose idee di viaggio per privati e aziende alla ricerca di itinerari originali, esperienze esclusive e progettate su misura come le visite private “a porte chiuse”, iniziative didattiche, momenti speciali come matrimoni o eventi aziendali o anche programmi di team building.

Attraverso la compilazione di un semplice form, gli operatori possono scaricare il trade kit Terre Borromeo che consiste in approfondimenti, materiali informativi, formule ad hoc per idee di viaggio in coppia o in gruppo. Raffaella Martinelli, Head of sales & event manager di Terre Borromeo, spiega: «Le nostre proposte per il settore trade sono studiate per rendere disponibile un’ampia scelta di itinerari e iniziative adatte a molteplici tipologie di target. Crediamo che l’opportunità di personalizzazione, resa possibile grazie alle specificità di ogni destinazione, sia uno dei principali punti di forza nello scenario turistico attuale anche nell’ottica di tour esperienziali».