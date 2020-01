Terminal Napoli Spa chiude la stagione crocieristica al +28%

Chiusura in positivo della stagione crocieristica 2019 per la Stazione marittima di Napoli, gestita dalla società Terminal Napoli Spa: terzo posto nella graduatoria dei porti italiani con oltre 1.360.000 passeggeri – circa il 28% in più rispetto all’anno precedente – e 456 approdi.

Una fase crescente che trova conferme anche per il 2020, anno in cui si prevede un transito di passeggeri superiore a 1.500.000 di persone.

Nel 2019 la Stazione marittima partenopea – oltre a fungere da porto di imbarco e sbarco per Costa Crociere e Msc Crociere soprattutto per passeggeri italiani – è stata homeport della compagnia britannica Marella Cruises.

Questa crescita è il risultato anche delle collaborazioni con i centri decisionali della città e della partnership con l’aeroporto di Capodichino, che hanno invogliato armatori e tour operator a puntare maggiormente sulla destinazione.

Terminal Napoli Spa ha tra i suoi progetti più ambiziosi quello di far acquisire alla struttura un valore di centralità rispetto alla città, divenendo un luogo vissuto non solo stagionalmente dai turisti ma continuamente da tutti i napoletani.