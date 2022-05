Terme e tradizioni nel rilancio turistico della Repubblica Ceca













Nuova campagna promozionale estiva per CzechTourism Italia, rivolta sia ai viaggiatori che agli operatori turistici locali.

Le diverse iniziative di spinta del turismo in Repubblica Ceca, che copriranno i prossimi tre mesi, sono pensate per una promozione a 360° con al centro la tradizione, come bene da tutelare ma anche spunto per reinventare.

CzechTourism Italia ha investito in una campagna digital elaborata in collaborazione con Sojern, azienda di digital marketing turistico in grado di monitorare gli intenti e le curiosità degli utenti in cerca di ispirazione o di informazioni per le proprie vacanze. L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità degli utenti e contemporaneamente avvicinarli al sito ufficiale di CzechTourism, fresco di restyling.

Imprescindibili Facebook e Instagram, protagonisti della campagna internazionale voluta dalla sede centrale di CzechTourism per tutti i suoi mercati.

Per giungere al Travel Trade Day 2022 (Ttd 2022), grande evento di turismo incoming, appena conclusosi a Karlovy Vary, nel cuore del Triangolo Termale Boemo, che ha fornito ai tour operator un’occasione unica per incontrare l’offerta ceca in tutta la sua varietà.

«Il Ttd 2022 – spiega Lara Cereda, responsabile trade di CzechTourism Italia– è stato il coronamento di un lungo, metodico e ininterrotto lavoro con i vecchi e nuovi partner del mercato italiano. In questi anni difficili abbiamo colto l’occasione per intensificare scambi di opinioni e know how e per preparare al meglio la ripresa insieme agli operatori già fidelizzati, ma ci siamo anche spinti oltre, raggiungendo e conquistando tour operator, anche leader di mercato, che ancora non programmavano la nostra destinazione. Ne siamo molto felici e auspichiamo un ritorno in massa degli italiani in Repubblica Ceca».

«Il nostro attaccamento alle tradizioni non è nostalgia ma fierezza – commenta Lubos Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia – Siamo talmente orgogliosi del nostro passato, di tutto quello che ha contribuito a formare la nostra identità culturale, che non solo non permettiamo che vada disperso, ma ci spendiamo per rinnovarlo e riplasmarlo ogni giorno in quella che è l’anima moderna e futurista della Repubblica Ceca».