Teorema lancia la programmazione Natale e Capodanno













È online la programmazione invernale di Teorema Vacanze, parte del Gruppo Volonline, che comprende anche i pacchetti di volo più soggiorno e tour per il periodo di Natale e Capodanno.

«Il volato è uno degli asset strategici del Gruppo Volonline. La nuova business unit di flight consolidation di Teorema Vacanze ci permetterà di offrire su alcune destinazioni caraibiche come Repubblica Dominicana, Cancun e Cuba, e dell’Oceano Indiano come Maldive e Mauritius, le migliori soluzioni possibili per quanto riguarda disponibilità, classi e tariffa», afferma Luigi Deli, ceo e founder Volonline.

La programmazione invernale di Teorema Vacanze propone un ventaglio di destinazioni di corto, medio e lungo raggio molto ampio. «Si parte dalle mete più vicine con Malta, i principali Paesi del Medio Oriente, Giordania e Turchia e naturalmente il Mar Rosso, con Marsa Alam, Sharm El Sheikh e Hurghada e il Marocco – dichiara Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze – Sempre per quanto riguarda il medio raggio, proponiamo le Canarie con Tenerife e Fuerteventura. E non mancano i pacchetti di soggiorno per numerose capitali europee e altre città dell’area mediterranea».

Sul lungo raggio, «offriamo una selezione di hotel e resort tra le isole dell’Oceano Indiano, Maldive, Mauritius, Seychelles e Zanzibar anche in abbinata con tour in Tanzania. A ovest, i Caraibi con Cuba, Messico e Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti con New York. Un piccolo assaggio infine anche di Estremo Oriente con Phuket e Thailandia. I voli in programmazione partono dai principali aeroporti italiani, ma è da Milano, Roma e Napoli che sono previste la maggior parte delle rotazioni in programmazione per esempio per Natale e Capodanno», conclude Frolino.