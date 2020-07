Teatro comico e grande bellezza: il mix a bordo di Roma Open Bus

Parte il venerdì e il sabato sera da Largo di Villa Peretti, di fronte alla Stazione Termini a Roma, il BusT, una diversa proposta di tour della Città Eterna by night realizzata dalla compagnia teatrale Monolocale Accento Teatro in partnership con Roma Open Bus.

L’appuntamento è alle 20 davanti al chiosco bar di Largo di Villa Peretti, e dopo un aperitivo di benvenuto si sale sul piano superiore dell’open bus per godersi una rilassante e divertente serata romana. Il giro turistico passa da Santa Maria Maggiore, Colosseo, Circo Massimo, Teatro Marcello, Campidoglio, piazza Venezia, Piazza Argentina, Castel Sant’Angelo, Ara Pacis. Poi, costeggiando il Muro Torto, si torna indietro passando per via Veneto, Piazza Barberini e via Barberini.

Un tour di tutto rispetto, quindi arricchito dai divertenti interventi della compagnia teatrale con canzoni e monologhi e con un racconto dei luoghi di Roma che va fuori dagli schemi tradizionali, con aneddoti tragici o divertenti e boutade tra “il bigliettaio”, la “turista improbabile” e gli altri viaggiAttori che salgono sul bus di tappa in tappa.

Una serata tutta da godere, della durata di circa un’ora e mezzo. I biglietti si possono acquistare al costo di 20 euro sulla pagina di Roma Open Bus e su www.monolocalespettacolo.com .