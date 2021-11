Teamwork, appuntamento con Hicon il 2 dicembre a Bologna













Il 2 dicembre prossimo torna in presenza Hicon – Hospitality Innovation Conference, evento organizzato da Teamwork – con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner – quest’anno di scena al Dumbo di Bologna, a due passi dalla Stazione Centrale dalle 9 alle 18.

Hicon è un evento interamente dedicato ai nuovi scenari dell’ospitalità. L’obiettivo? Offrire uno scenario che aiuti a non farsi trovare impreparati ed essere quindi in grado di dare risposte giuste alle delicate sfide che sono oggi sul tavolo. Alla direzione scientifica troviamo Mirko Lalli di The Data Appeal Company, Nicola Delvecchio di Teamwork e Giancarlo Carniani, tra gli ideatori di Bto.

Tantissimi i relatori, tutti di assoluto spessore. C’è Carlo Stagnaro, direttore dell’Osservatorio di Economia Digitale dell’Istituto Bruno Leoni; e ancora Andrea Giuricin, ceo Tra Consulting, il fondatore di Scalapay Simone Mancini, e Jane Poynter, founder e co-ceo di Space Perspective che si occupa dei viaggi nello spazio.

Si parlerà di turismo gay e lesbian, di soggiorni brevi e viaggi responsabili, così come ci saranno testimonianze di analisti di trend innovativi: interverrà anche Mattias Innocenti, direttore sviluppo di 25Hours Hotel (Gruppo Accor).

Attesissimo Fabio Coppola, ceo di YellowSquare, che interverrà sul tema della gestione del brand, con una testimonianza di Generally, un aparthotel molto innovativo.

Nicola Delvecchio parlerà sull’albergo del futuro, il responsabile tecnologia di Alpitour Francesco Ciuccarelli racconterà le strategie e l’approccio all’innovazione del Gruppo e Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit, presenterà le prospettive del turismo e dell’industria dell’accoglienza a livello nazionale.

Sono attesi almeno 500 partecipanti in presenza allo spazio Dumbo, con i suoi 2000 metri quadri e tre sale in contemporanea: Visionary, con traduzione simultanea, Smart e Creative.

Protagonista del mondo dell’ospitalità da oltre vent’anni, Teamwork Hospitality di Rimini offre consulenza e formazione di alto profilo ai professionisti del settore, grazie a un’autentica galassia di servizi e a un ricchissimo calendario di eventi.