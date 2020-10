Team Valore, canone di affiliazione azzerato per tutto il 2020

Team Valore reagisce al momento di difficoltà che sta vivendo il settore a causa dell’emergenza Covid e offre il proprio sostegno alle quasi 200 agenzie associate distribuite sul territorio nazionale, azzerando per il 2020 l’intero canone di affiliazione.

«Riteniamo inadeguato – commenta Mario Malerba, presidente Team Valore – speculare sulle agenzie di viaggi, che noi consideriamo come partner e non come clienti, richiedendo loro il canone di affiliazione. Per superare questo momento così difficile, che ha colpito tutti, dalle piccole agenzie ai grandi gruppi, bisogna essere collaborativi, flessibili e coesi, in modo tale da essere pronti appena arriverà la tanto attesa e sperata ripresa».

Nonostante sia decisamente importante lo sforzo economico per superare questo momento, Team Valore continua a essere al fianco delle agenzie associate anche attraverso lo sviluppo di iniziative e prodotti con l’obiettivo di semplificare il loro lavoro: nei pochi mesi di apertura della stagione estiva, ad esempio, gli affiliati hanno potuto usufruire di contratti in esclusiva e di prodotti acquistati in vuoto-pieno garantiti dal network, grazie alle importanti partnership con decine di strutture in Italia.

Inoltre, per assicurare un futuro alle agenzie partner e ad altre realtà selezionate, Team Valore ha ideato un progetto che prevede la gestione o l’eventuale acquisizione di quote societarie, mantenendo comunque il principio a cui si è ispirata sin dalla sua nascita: lavorare con poche realtà sul territorio nazionale e privilegiare le dinamiche di dialogo, di confronto e di partecipazione alle decisioni.

«Da alcuni anni – ha proseguito Malerba – portiamo avanti l’idea che il network debba essere una casa comune di agenzie che collaborano e non un contenitore di punti vendita senza personalità e con strumenti calati dall’alto. Vogliamo condividere il presente ed il futuro, alla pari con gli associati senza allenatori e capitani; ci misuriamo con imprenditori che vogliono contribuire attivamente, con la propria esperienza e capacità, allo sviluppo, alla crescita e ad una proficua e necessaria innovazione del settore, in un periodo senza precedenti come quello attuale».