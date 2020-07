Tayaranjet debutta con i voli per Catania dal 1° agosto

Prezzi a partire da 40 euro e acquistabili sul sito internet e nelle agenzie di viaggi. Partono il 1° agosto i voli di Tayaranjet, vettore low cost bulgaro (ma con capitali italiani), che collegherà la Sicilia con Catania, Bologna e Roma Fiumicino.

Da Catania si partirà alla volta di Roma Fiumicino alle 7.50 e alle 16.55 con due frequenze al giorno, mentre i voli di rientro sono previsti alle ore 11.10 e alle ore 20.10.

Frequenza giornaliera anche per il Catania-Bologna. Si parte da Catania alle ore 8.10, con rientro da Bologna alle ore 16.40. Il martedì e il sabato sono invece i giorni previsti per il Bologna-Comiso (decollo alle ore 11.00), con rientro dalla Sicilia alle ore 14,00. Il venerdì e la domenica, si parte da Bologna per Palermo alle ore 11.00, con ritorno da Palermo alle ore 14.00.

Tutti i voli di Tayaranjet sono operati con aerei Boeing 737/300.