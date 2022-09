Tax free shopping, Global Blue si affida ai sistemi di pagamento Nexi

Nexi e Global Blue hanno stretto una partnership strategica di lungo termine che consente agli esercenti dei 25 Paesi in cui opera la paytech di accettare pagamenti attraverso la suite di prodotti Oracle.

Grazie alla semplificazione dei processi operativi e alla riduzione del carico di lavoro del personale addetto a front desk e back office, questa integrazione offre vantaggi significativi ai retailer che utilizzano le piattaforme Oracle Opera Cloud Property Management, Simphony Point of Sale and Oracle Retail XStore Point-of-Service.

I merchant, infatti, possono beneficiare di un’esperienza omnicanale davvero fluida, traendo un vantaggio concreto dal connubio tra la scala europea e la profonda competenza a livello locale di Nexi, mentre per i consumatori l’esperienza di acquisto diventa più semplice, più veloce e più sicura.

«La partnership strategica con Global Blue rafforza ulteriormente le nostre capacità di offrire a commercianti e aziende la migliore combinazione di scala europea e vicinanza al cliente – afferma Roberto Catanzaro, group chief strategy & transformation officer di Nexi – Estenderemo le nostre soluzioni di accettazione omnicanale e continueremo a fornire proposte che consentano nuove esperienze utente per i consumatori e nuove opportunità di business per i commercianti, con un focus specifico sui verticali dell’hotellerie, dell’ospitalità e del retail».

«Attraverso questa collaborazione, Global Blue si conferma partner leader nel settore tecnologico e dei pagamenti e consente a chi opera nell’ambito dell’hospitality, della ristorazione e del commercio al dettaglio di disporre di uno strumento gestionale integrato e omnicanale per un’esperienza di acquisto ancora più fluida – ha detto Damian Cecchi, svp added value payment solutions – In qualità di fornitore di questa soluzione innovativa, possiamo e intendiamo continuare ad essere il punto di riferimento di tutti i nostri acquirer e partner che vedono le nostre competenze come necessarie per poter migliorare le proprie performance sul mercato».