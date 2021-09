Tavolo sui corridoi turistici:

l’impegno di Speranza













Tiene banco il discorso corridoi turistici. Mentre le associazioni del turismo organizzato proseguono la loro pressione sul governo per chiedere l’apertura di tutte le destinazioni extra Ue con specifico riferimento ai Paesi dell’Elenco E, Maavi torna in Piazza del Popolo a Roma per il terzo D-Day (il giorno della dignità degli agenti di viaggi) e porta al settore un’importante aggiornamento dal ministero della Salute.

A leggere la nota dell’Ufficio di Gabinetto del ministero della Salute proprio in risposta a un sollecito Mavvi – datato 2 settembre – è direttamente la presidente dell’associazione Enrica Montanucci: “Si precisa che è già all’attenzione dei ministeri coinvolti l’individuazione di misure idonee a rendere possibile la sperimentazione di corridoi turistici Covid free che possano rilanciare il settore in assoluta sicurezza. Al riguardo, si fa presente che sarà convocato a breve un tavolo tecnico operativo con tutti i soggetti coinvolti”.

Nella precedente nota del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, si è annunciata la richiesta, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, del ripristino di corridoi esotici con Mar Rosso, Maldive, Seychelles, Mauritius, Zanzibar, Repubblica Domenicana e Aruba.

A fine manifestazione, Maavi ha fissato una serie di incontri istituzionali: uno con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giuseppe Moles, e con i vertici dell’Ufficio di Gabinetto del ministero della Salute.