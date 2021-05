Tapinassi passa al timone di Toscana Promozione Turistica













Staffetta alla guida di Toscana Promozione Turistica: Francesco Tapinassi subentra alla direzione al posto di Francesco Palumbo. La nomina, stabilita dal decreto di fine aprile del presidente della Regione, Eugenio Giani, è stata ufficializzata dal neo direttore con un post su Facebook in cui annuncia questa «nuova sfida» da affrontare.

«Sono consapevole della grande responsabilità che assumo con questo ruolo – scrive – della delicatezza e complessità del momento che stiamo vivendo e della bella opportunità di portare avanti il lavoro che, prima di me, hanno realizzato con ottimi risultati Peruzzini e Palumbo. Ma soprattutto ho ben presente l’impegno che sarà necessario per rappresentare e promuovere nel mondo una delle destinazioni più conosciute».

«Un privilegio ancora più sentito, essendo il luogo dove sono nato e vissuto. Un grazie sincero a chi, scegliendomi, ha creduto nelle mie capacità. Cercando di prendere ispirazione dalla nostra campagna pubblicitaria “Toscana, Rinascimento senza fine“ non resta che cominciare a lavorare», conclude.

Direttore scientifico di Bto, Tapinassi (59 anni) è stato già dirigente per il turismo e commercio presso la Regione Toscana e dirigente per le politiche del turismo presso l’allora Mibact.

Il suo predecessore al timone di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, subentrerà alla direzione della Fondazione Sistema Toscana al posto di Paolo Chiappini.

A Tapinassi il compito di portare avanti il progetto “Toscana, Rinascimento senza fine”, finanziato con 6,5 milioni di euro, recuperati dalla cancellazione nel 2020 di fiere, eventi come Duco Firenze, roadshow in Nord Europa e Usa e workshop. L’investimento residuo di 5,5 milioni servirà ad acquistare spazi su carta stampata, tv, radio, online, affissioni nelle città e nelle stazioni, dapprima in Italia e poi in Europa. La campagna di promozione partirà in maggio e avrà focus su Millennials e generazione Z. L’obiettivo? Trainare la regione fuori dalla crisi provocata dalla pandemia.