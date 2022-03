Tapestry Collection by Hilton sbarca a Venezia-Mestre nel 2023













Hilton continua la crescita in Italia con il primo hotel Tapestry Collection by Hilton a Venezia. La struttura aprirà all’inizio del 2023 grazie all’accordo di franchising con Ambasciatori Srl per aprire l’Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton. Con le sue 83 camere, sarà il primo Tapestry Collection by Hilton nel nord Italia e andrà ad aggiungersi ad altri tre hotel già operativi a Venezia con i brand Hilton Hotels and Resorts, DoubleTree by Hilton e Hilton Garden Inn.

«Tapestry Collection by Hilton sta crescendo in tutta Europa, e dalla sua introduzione nel 2021 ha inaugurato i suoi primi hotel in Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito -, ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president development Europe, Middle East and Africa, Hilton -. Questa ulteriore apertura a Venezia dimostra il nostro impegno a espandere la nostra presenza sul mercato italiano, con sette nuovi hotel destinati a entrare nel portfolio di Hilton nei prossimi 12 mesi».

A seguito di una completa ristrutturazione, che terrà conto della storia dell’hotel e della vicinanza di Mestre alla laguna, gli ospiti avranno a disposizione camere di lusso, un ristorante, un bar e strutture per il fitness.

L’hotel si sarà in Corso del Popolo 221, a circa 800 metri dalla stazione di Venezia Mestre, e i suoi ospiti potranno esplorare due lati di Venezia, da una parte i canali con i palazzi storici e le bellezze artistiche, mentre sulla terraferma, a Mestre, gli ospiti potranno visitare una serie di attrazioni come la Piazza Ferretto, il Museo M9 Mestre e lo storico Forte Marghera.

Molti artisti e pittori hanno stabilito i propri atelier a Mestre, mentre aree pubbliche come via Poerio hanno subito importanti ristrutturazioni e sono già in corso progetti per rendere il porto di Marghera il principale porto turistico di Venezia. Oltre a questi sforzi, Mestre è diventata una zona chiave per il business, la logistica e l’industria a Venezia e Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton servirà anche questa domanda di viaggi d’affari con 100 metri quadrati di spazio, distribuiti in tre sale riunioni, per meeting ed eventi.

Tapestry Collection by Hilton continua a espandersi in Europa e conta ora più di 70 hotel già operativi e in fase di sviluppo in tutto il mondo. Il primo hotel italiano del marchio dovrebbe aprire quest’anno, con l’arrivo di Cosmopolita Hotel Rome, Tapestry Collection by Hilton.