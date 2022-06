Tapestry Collection by Hilton debutta in Italia a Roma













Una nuova stella nel panorama dell’hôtellerie della Capitale: si tratta del Cosmopolita Hotel Rome, Tapestry Collection by Hilton, che rappresenta il debutto del marchio internazionale in Italia.

La struttura di 76 camere, di proprietà di G&W Invest, offre camere arredate con gusto, progettate per aiutare gli ospiti a immergersi nell’architettura di Roma, e vanta una terrazza panoramica con vista sulla città, dove gli ospiti possono gustare la colazione circondati dall’architettura dei tetti di Roma. Con palestra rinnovata di recente e spazi per riunioni di lavoro, è ideale per esplorare Roma.

«Siamo impegnati a offrire un soggiorno e un’esperienza autentica e indipendente – ha dichiarato Walter Pecoraro, proprietario e ceo di G&W Invest – Nel corso dei nostri anni di attività come hotel indipendente abbiamo accolto decine di migliaia di clienti e ora, con la forza del marchio Hilton, avremo l’opportunità di portare la nostra professionalità e il nostro stile di ospitalità a livelli ancora più alti».

L’albergo è un boutique hotel nel cuore del centro storico di Roma. È uno degli edifici storici della città, il Palazzo Capranica del Grillo, a due isolati da Piazza Venezia, circondato da siti dell’antica Roma, ristoranti e musei. Gli ospiti possono raggiungere a piedi Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e il Colosseo, tutti in 15 minuti.

Gli interni, completamente rinnovati, sono stati progettati dallo studio di architettura Gas. Ora, grazie al marchio Tapestry Collection by Hilton, l’hotel manterrà personalità e caratteristiche, aggiungendo al contempo le comodità e i vantaggi dei sistemi di prenotazione e del programma di fidelizzazione Hilton.

David Kelly, senior vice president pperations, Continental Europe, Hilton ha dichiarato: «Questa affascinante proprietà storica è un’altra fantastica aggiunta al portafoglio italiano di Hilton. Tapestry Collection by Hilton, il secondo marchio che abbiamo introdotto in Italia quest’anno, si sta espandendo rapidamente in tutta Europa, con debutti in Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti in questo hotel unico per scoprire la Città Eterna»

A sua volta André Straja, fondatore e direttore creativo di GaS Studio, che ha guidato il progetto di ristrutturazione dell’hotel, ha sottolineato: «L’hotel appartiene al gruppo degli alberghi storici di Roma. La sua composizione attuale è il risultato di accorpamenti avvenuti in periodi diversi assemblando parti di un edificio storico e dando così vita a una struttura che può vantare 76 camere. Il team di progettazione si è concentrato su questi richiami storici, come volte poco profonde, aperture ad arco, con colori chiari per razionalizzare gli elementi di circolazione, gli ambienti e massimizzare l’uso della luce naturale».