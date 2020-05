Tap volerà da Malpensa a Lisbona dal 1° giugno

Tap Air Portugal si preparare a riprendere i voli diretti da Milano Malpensa a Lisbona. Dal primo giugno, infatti, verrà ripristinato il collegamento diretto giornaliero, che da luglio raddoppierà a due voli al giorno. Il ripristino della rotta fa parte del piano di ripresa delle operazioni del vettore che scatterà il prossimo 18 maggio e proseguirà fino al 31 luglio.

Il collegamento giornaliero – secondo il portale Malpensa 24 – sarà effettuato con un aeromobile Embraer E195. Tap è una delle prime compagnie ad annunciare il ritorno dei voli su Malpensa che, come già annunciato dalla società di gestione Sea prevede per lo scalo una ripartenza graduale, con il Terminal 1 che tornerà in funzione quando si avranno un minimo di 3.000 passeggeri al giorno.